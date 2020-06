Takhle sladce popřála Kylie Minogue k narozeninám svému ex, kterému v mládí zlomila srdce

Kylie Minogue Profimedia.cz

Tihle dva spolu nejen hráli, ale postupně se jejich láska přenesla i do soukromí a začali spolu randit. Dokonce spolu nazpívali hit Especially For You. Ale láska dlouho nevydržela. Jak se před časem Jason svěřil v rozhovoru s Piercem Morganem, chtěl si Kylie vzít a ona mu zlomila srdce. Rozešla se s ním údajně přes telefon, když začala randit s lídrem kapely INXS Michaelem Hutchencem (✝37).

Ukázka ze společné písně:

Dnes už je ovšem vše zapomenuto a tihle dva mají letitý přátelský vztah, o čemž vypovídá i přání k narozeninám, které Kylie svému ex poslala přes instagramový profil.

U série fotek z natáčení seriálu zavzpomínala na staré dobré časy: „Všechno nejlepší, Jasone! Ušli jsme neuvěřitelně dlouhou cestu. Jaké krásné časy to byly. Práce s dospělými, učení se replik, smích na place s mužem z týmu, který procestoval svět, a další a další zážitky.“