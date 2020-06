Snoubenec blondýnky z Čarodějky v trenkách na castingu soutěže krásy: Za dva roky zhubnul 20 kilo. Podívejte se na rozdíl

Lukáš Kofroň zhubnul za 2 roky 20 kilo. Super.cz

Před dvěma roky by se ovšem před porotou rozhodně do trenek nesvlékal. Vážil totiž o dvacet kilo víc. "Prvním impulzem, abych začal hubnout, byla svatba, která bude 8. srpna na Slovensku. Je tam totiž zvykem, že se ženich převlékne do kroje, a ten pánský má v horní části jen vestičku, pod ní nic," nechtěl ukazovat vyvalený pupek Lukáš.

To, že se poté, co nadbytečná kila shodil, přihlásil do Muže roku, už byla taková nadstavba. "Chtěl bych to zkusit. Namotivoval mě i můj trenér ve fitku. Úplně spokojený s postavou ještě nejsem, ale finále je letos až v říjnu, tak bych to mohl ještě vylepšit a zamakat na sobě. A to, že jsem zhubnul, je dobré i na divadle, protože mladý kluk by neměl vypadat jako čtyřicetiletý fotr," míní čtyřiadvacetiletý Lukáš.

Podpořila i ho i partnerka Nikola, které dělá jeho změna radost. ■