Počet followerů by jí mohla závidět většina českých celebrit. Tahle kudrnatá zrzka by ale chtěla být hlavně zpěvačkou

My jsme Naty zastihli zrovna během natáčení nového klipu k písni Holky sobě, kde vystupovala v roli zpěvačky. To je úloha, která jí prý vyhovuje nejvíc. „Sama se nejvíc cítím zpěvačkou. Sice se často objevuji na sociálních sítích, ale je to zejména proto, abych mohla všechno sdílet se svými fanoušky, které jsem nabyla díky zpěvu,“ nechala se slyšet Naty.

Na textu písně se podílela kromě Pokáče také její kolegyně Berenika Kohoutová, která se rovnou vrhla na režii klipu. „Bereniku mám moc ráda. Poznala jsem ji osobně až díky této písničce. Velmi jsme si porozuměly,“ říká mladá zpěvačka.

Měla jsem pocit, že to bude vyčpělé už někdy minulý rok, a stále to roste. Je pravda, že já jsem tam už víc jak tři čtvrtě roku nenatáčela, protože je tam spousta negativní energie. Navíc jsem se nechtěla profilovat jako tiktoker, ale aby mě lidi znali jako zpěvačku,“ říká Naty a dále dodává: „Nedávno jsem se tam vrátila a snažím se tam zpívat. Jsem si vědoma toho, že je to silná sociální síť.“ ■