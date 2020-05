Během karantény šel do sebe: Adam Mišík zhubnul 10 kilo. Byl zavodněný kvůli alkoholu

Adam Mišík shodil deset kilo. Super.cz

Jak to teď má s alkoholem, kvůli jehož konzumaci byl tak zavodněný, že vypadal jako puclík, nám vysvětlil na párty, kde jsme ho potkali. "Neznamená to, že už vůbec nebudu pít a vnucovat to ostatním. Jedna nebo dvě skleničky nikoho nezabijí, ale nesmí se to přehánět," vysvětloval, že přípitek francouzským šampaňským, v jehož jméně se večírek nesl, neodmítne.

Nezahálel prý ale ani po pracovní stránce. Psal nové písničky a v létě by chtěl vydat EP desku. Na rozdíl od kolegů z branže ale například nevysílal streamy a nechystá ani koncerty pro menší počet diváků. "Nesplňovalo by to moje představy, jak má vystoupení vypadat. Raději si počkám," upřesnil zpěvák. ■