Štíhlou postavu si udržela i během karantény: Bára Nesvadbová se ukázala v sexy overalu

Bára Nesvadbová Super.cz

"Bylo to enormní prověření vztahů. Hodně času jsme trávili s Bibi, mámou a tetou. Hrály jsme stolní hry, nebylo to zlé. Chyběla mi ale práce. Být neustále na vesnici, nebylo to úplně jednoduché pro workoholika," řekla Super.cz.

Krize s partnerem nenastala. "Prověřilo nás to v dobrém. Je hezké mít na sebe čas. Do rozchodu se rozhodně nechystám," usmívá se Bára, která hned po karanténě vydala svoji novou knihu Iluze.

"Posunovali jsme cestu knihy na knižní trh o měsíc. Knižní trh byl skoro mrtvý v době covidu, překvapilo mě to, myslela jsem si, že se budou knížky prodávat hodně, když lidé budou doma. Četla jsem, že se nejvíc prodával alkohol," usmívá se.

O čem román je? "Je o vztazích. Je mnohem víc pod kůži než mé ostatní knížky. Je to knížka o vášni, které nelze odolat. Stávalo se mi, když jsem dělala poslední korektury, že mi tekly slzy. Moje grafička mi napsala, že si vlastně není jistá, že by to chtěla prožít. Není to z mého života, ale určitě je tam spousta chvil, která je mým životem inspirována," dodala Nesvadbová. ■