Seriálová kráska (24) se pochlubila fotkou bříška: Herečka, která kvůli nemoci nabrala přes 30 kilo, bude maminkou

Sasha Pieterse Profimedia.cz

„V říjnu přivítáme malého človíčka. Mateřství je oficiálně moje nejoblíbenější role. Děkuji, že jsi ze mě udělal maminku a vždy jsi byl mou oporou,“ vzdala herečka hodl manželovi v popisku fotky.

Hudson se na svém profilu podělil o další fotografii Sashy s bříškem. Herečce bylo puhých 19 let, když se zasnoubila. V roce 2017 se také účastnila soutěže Dancing With The Stars (americká verze StarDance).

V tom samém roce Sasha přibrala kvůli syndromu polycystických vaječníků neuvěřitelných 31 kilo. Partner jí byl po celou dobu jejích zdravotních problémů velkou oporou. ■