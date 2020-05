Krásná moderátorka Snídaně s Novou promluvila o partnerské krizi po porodu: Všechno se zlepšilo po ukončení kojení

Iveta Kořínková s partnerem Foto: Instagram I. Kořínkové

Už v minulosti se moderátorka Snídaně s Novou svěřila, že procházela laktační krizí, kterou naštěstí překonali. Nyní prozradila detaily o tom, co se během náročného období odehrávalo mezi ní a jejím partnerem.

„V šestinedělí jsem byla psychicky nevyrovnaná a občas jsem brečela, aniž bych k tomu měla důvod. Začátky byly těžké v tom, že jsme si všichni na sebe zvykali. Na mně bylo navíc 95% péče o Olí, ale takhle jsme to měli nastaveno (já se starám o domácnost a Olí a partner se finančně stará o nás) a já to většinou respektovala. I když se občas dostavovaly výčitky typu: proč mi víc nepomáháš, proč nechodíš dřív z práce, proč občas nekoupeš nebo nepřebalíš,“ svěřila se na sociální síti brunetka. Trochu odpočinku si dopřála alespoň o víkendech, kdy vzal partner dcerku s kočárkem na procházku.

Sdílet svou vlastní zkušenost se rozhodla, aby ostatním maminkám ukázala, že v podobné situaci rozhodně nejsou samy, jen se o tom nesmí bát mluvit. Důležité je podle ní na vztahu mezi partnery a rodiči pořád pracovat.

„Náš vztah se tedy dostal do fáze koloběh kolem maličké. Na nás dva už nebyl prostor, večer jsem většinou unavená odpadla do postele s tím, že za chvilku budu zase vstávat a malou kojit. A tak to bylo celý rok,“ vzpomíná Iveta. „Ale všechno se zlepšilo s ukončením kojení. Líp se vyspíme, umíme si najít čas pro sebe, partner se taky víc zapojuje do péče o Olí a všechno je prostě lepší. I tady platí “vydržet”,“ motivuje své fanoušky moderátorka. ■