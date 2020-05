Vedle své Bond girl úplně omládl: Ben Affleck jenom kvete. Novou lásku mu prý schvaluje i bývalá manželka

Ben Affleck a Ana de Armas na společné procházce Profimedia.cz

Ben Affleck (47) září jako měsíček na hnoji. Takhle šťastně jako po boku Bond girl Any de Armas (32) vypadal snad jenom vedle bývalé manželky Jennifer Garner (48). A s tou se rozešli v roce 2015. S Armas jako by omládl o celou dekádu, k mladistvému vzhledu přispělo i opálení a vousy.

Hollywoodský pár vyfotili, jak společně venčí psy v ulicích LA. A fotografům neunikly ani jejich zamilované pohledy. Od natáčení společného snímku Deep Water jsou naprosto nerozluční a vztah posunuli ještě o něco dál. Pár byl viděn i s hercovými dětmi Violet (14), Seraphinou (11) a Samuelem (8), které má s Garner.

Podle Us Weekly je i sama Jennifer ráda, že Ben s někým randí. Ana na něj má zjevně dobrý vliv a drží ho dál od alkoholu. Byla to právě Garner, kdo Afflecka před dvěma lety odvezl do léčebny. Není tedy divu, že mu Anu, vedle níž jenom kvete, schvaluje. ■