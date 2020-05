Ilustrační foto Profimedia.cz

Určitě jste už viděli nějaké to video s nabušenými borci, kteří umí rozpohybovat své vypracované prsní svaly. To ovšem nezvládne každý, a tak tady pro vás máme návod, jak prsa u mužů rozpohybovat. S nápadem přišel britský komik Arron Crascall, kterému pomohla jeho manželka. Tedy na konci videa už to byla spíš bolestná výpomoc. "Málem jsem přišel o bradavky," napsal k tomu Arron.