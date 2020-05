Drsná pomsta seriálové intrikánky: Mrcha Sylva ze Slunečné zlila pivem Pepu Poláška!

Bára Jánová polila Josefa Poláška pivem. Video: archiv FTV Prima

Bára Jánová (30) alias mrcha Sylva si v seriálu Slunečná nenechá nic líbit. Tentokrát se nasmála během natáčení scény, kde to pořádně schytal Josef Polášek coby hajný Rokyta. Toho herečka bez skrupulí zlila pivem. A měla na to jen jeden pokus!

Coby seriálovou Sylvu si ji dobírají chlapi v hospodě kvůli tomu, že si myslela, jak sbalila milionáře a místo toho randila s obyčejným řidičem. Ona se ale jen tak nedala a pomsta byla sladká.

„Všechno se předem připravovalo, ale na sucho, protože Pepa neměl druhý kostým, a vše se proto muselo udělat přesně.“ Několikrát tak herečka balancovala s prázdným půllitrem nad jeho hlavou a hledal se nejlepší postup.

„Musím říct, že když pak došlo na ostrou klapku a já měla Pepovi to pivo na hlavu vylít, tak byl celý štáb v pozoru, a kdo nebyl na place, sledoval to na obrazovkách, které jsou v zákulisí. Bavilo je to. A obdiv patří i Pepovi, který neremcal, nechal se bez mrknutí oka polít. Následně ho čekala sprcha, jelikož měl před sebou ještě další záběry,“ prozrazuje herečka, jak se scéna s pivem točila.

„Já si tam hezky přidala to, že mu nakonec klobouček vrátím krásně na hlavu. Dokonce mi to celé Eva Burešová (26) za kamerou natočila,“ smála se. Kdyby toho rozlitého piva bylo náhodou nějakému pivaři líto, tak smutnit nemusí, bylo nealkoholické. „Jako všechno pití, které v ateliérové hospodě podáváme,“ dodala herečka.

To, co seriálová Sylva zvládne bez mrknutí oka, na to nemá skutečná Bára odvahu. „Já tohle nikdy neudělala. Nebyl důvod, ale nebojte, milí fanoušci zlé sestry, bude hůř. Sylva si nenechá nic líbit. Co všechno ji čeká, to prozradit nemůžu – ani naznačit, ale hodná nebude určitě!“ slibuje herečka, která svoji postavu miluje a do ateliérů se vždy těší. ■