Roztažené nohy a průhledná podprsenka odkrývající bradavky: Madonna zase pobuřuje

Madonna Profimedia.cz

Ne, že bychom zpěvačku téměř nahou neviděli už mnohokrát, ale evidentně má ve svém archivu stále dost snímků, kterými může rozvířit diskusi.

Na fotce na sobě má Madonna jen spodní prádlo a podprsenka je tak z průhledné látky, že jí prosvítají celé bradavky. Posed v titěrných kalhotkách taky není zrovna cudný, ale kdo by u popové divy čekal, že by se kdy držela zpátky, což ovšem sama okomentovala v popisku. „Pro ty z vás, kteří by se chtěli touto fotkou cítit nějak uraženi, tak vás chci jen informovat, že jsem absolvovala Univerzitu zvanou ´Je mi to u p*dele.´ Děkuju, že jste přišli na moji promoci, ročník 2020.“

Snímek získal téměř milión lajků a mezi komentáři se objevila i zpěvačka Katy Perry (35), která Madonně napsala: „Právě jsem se na stejnou univerzitu zapsala.“ ■