Kateřina Brožová skončila s bolestmi na kapačkách: Co se herečce stalo?

Kateřina Brožová Michaela Feuereislová

Herečka Kateřina Brožová (52) se po několikatýdenní pauze vrátila opět s nadšením na divadelní prkna. Kvůli státním restrikcím se zatím divadla naplno do svého režimu nevrátila a řada z nich bude pro diváky hrát až v nové sezóně. Naplno však už mohou probíhat divadelní zkoušky. Právě po jedné z nich skončila herečka kvůli nesnesitelným bolestem v rukou lékařů.

„Při zkoušce v Divadle Broadway se náhle dostavila ukrutná bolest zad, pravděpodobně to jsou následky z mých dřívějších úrazů. Během nouzového stavu jsem se také věnovala více než obvykle fyzické práci jak doma, tak i na zahradě, a to je důsledek,“ popsala nám příčinu bolesti herečka, kterou provázely již před časem problémy s bolestmi zad a za sebou má zlomeninu krčních obratlů a úraz páteře.

„Zkoušku v divadle jsem ještě pomocí tišících prášků protrpěla, ale večer jsem už nemohla ležet, sedět ani chodit, prostě se má záda po čase opět ozvala a já musela vyhledat lékařskou pomoc. A tak jsem skončila v noci na pohotovosti na kapačkách,“ dozvěděli jsme se od Kateřiny Brožové. Následující dva dny zůstala herečka v domácím léčení a dodržovala klidový režim.

Díky pomoci vhodných léků mohla Kateřina po několika dnech vyrazit opět do divadla. „Na zkouškách muzikálu Kat Mydlář jsem požádala kolegy, aby ke mně byli ohleduplní. Hraji tam potvoru Žofii a musím říct, že je to role, kde se prudkými pohyby k mé osobě rozhodně nešetří,“ dodala na zkoušce herečka, která se už nyní velmi těší, až se vrátí do divadla také diváci. ■