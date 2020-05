Denisa Grossová je dva roky zasnoubená, ale svatba letos opět nebude! Místo má už vybrané, datum ne

Denisa Grossová Super.cz

Tanečnice a fotografka Denisa Grossová je už dva roky zasnoubená s přítelem Robinem Puškášem, ale veselku pár stále odkládá. A letos zase nebude. A překvapivě je ráda, že nic neorganizovali, protože by svatbu stejně museli rušit, a to kvůli opatřením s koronavirem.

„Jsem zasnoubená dva roky, slavili jsme teď páté výročí. Rozhodli jsme se svatbu naplánovat na příští rok, už máme vybrané i místo. Jsem ráda, že jsme to nedělali tento rok, asi bych se zbláznila, kdybychom to museli rušit,“ řekla Super.cz Denisa.

„Chtěla bych svatbu v kruhu nejbližších, těch je asi padesát. Doufám, že už to nezakřiknu a opravdu svatba bude příští rok,“ doplnila Grossová. Letos Denisa s partnerem přijdou také o práci. Jsou vyhledávaným párem na focení svateb.

„Letos to vypadá špatně. Spousta svateb se zrušila. Rušil se mi celý květen, nikdo neví, jak to bude. Pro ty nevěsty to musí být mnohem horší než pro mě. Plánují to třeba rok dopředu, musí to být šílený,“ dodala Denisa Grossová. ■