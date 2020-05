Nejen Habera, ale i favoritka SuperStar Koval'ová řešila cestu do Česka: Ze Španělska jsou stále zrušené lety

Diana Koval'ová finalistka SuperStar Foto: archiv SuperStar

Nejen Pavol Habera (58) měl velký problém s návratem na nedělní první finále SuperStar. Zpěvák karanténu trávil ve svém domě na Floridě. Dostat se do Čech se ale zdálo takřka nemožné. Nakonec se mu podařilo sehnat let do Frankfurtu , kam pro něho přiletělo soukromé letadlo. Ještě v Americe se nechal testovat na koronavirus.

Nyní se ukázalo, že také finalistka SuperStar Diana Koval'ová řešila vážný problém. Diana s rodinou žije ve Španělsku nedaleko Malagy. A právě Španělsko patří k nejpostiženějším zemím v Evropě a kvůli koronaviru, zde zavedli přísná bezpečnostní opatření. Lety z Malagy, kde soutěžící žije, byly zrušeny.

Vypadalo to, že teprve patnáctiletá Diana, horká favoritka na vítězku SuperStar i v sázkových kancelářích, se finálových kol nebude moci zúčastnit. Podle slovenských médii se rodiče Diany nakonec rozhodli pro nekonečně dlouhou cestu autem, během které ujedou tři tisíce kilometrů.

A to ještě netušili, co je čeká. Kvůli opatřením může ve Španělsku cestovat autem jen jedna osoba s výjimkou dětí do čtrnácti let. Dianě je ale již patnáct. Museli vše řešit přes policii a ambasádu, čekalo je vyřizování velkého množství formulářů, potvrzení a testů na koronavirus, aby skutečně mohli do Česka odjet. Po dvou a půl dnech se jim to podařilo. Nedělní přenos SuperStar tak o svoji favoritku nepřijde a Diana je již v Praze a připravená bojovat. ■