Gigi Hadid promluvila o změnách ve svém obličeji: Tohle prý způsobilo těhotenství

Celý svět byl v šoku, když se provalilo , že je Gigi Hadid (25) těhotná. Se zpěvákem Zaynem Malikem čekají dceru a modelka jenom září. V online rozhovoru s maskérkou Erin Parsons nyní Gigi prozradila, jak těhotenství ovlivnilo její vzhled, a to dávno před tím, než kdokoliv tušil, že je v jiném stavu.

Obličeje Gigi a její neméně slavné sestry Belly jsou předmětem debat po dlouhá léta. Spekuluje se, kolik plastik modelky asi mají. Obzvlášť po posledních týdnech módy, kdy byly tvářičky Gigi o něco plnější než obvykle. Většina věřila, že si Hadid nechala udělat výplně. Modelka však nyní uvedla, že za změnu vzhledu může těhotenství.

„Lidé si myslí, že je to díky výplním, ale já jsem vždy měla kulatý obličej. Speciálně se zakulatil během posledních týdnů módy, to jsem už byla pár měsíců těhotná. Myslím, že mám sama o sobě trochu buclaté tvářičky, takže tam není moc co vyplňovat,“ nechala se slyšet.

Gigi se vyjádřila také ke svému obočí. „Je vtipné, co všechno najdete na internetu. Lidé si myslí, že si nechávám dělat obočí, aby bylo dokonale klenuté. Když se ale podíváte na moje fotky z dětství, uvidíte na nich stejně klenuté obočí, jako mám dnes.

Modelka dále uvedla, že se nebojí žádných změn v obličeji, které jí způsobí těhotenství. „Jsem v pohodě s přirozeným procesem věcí,“ doplnila.

Gigi a Zayn momentálně tráví karanténu na farmě její matky Yolandy. Izoluje se s nimi Yolanda a mladší sestra Bella. ■