Má krásnou rodinu: Zpěvák Dan Bárta se pochlubil manželkou a roztomilým synem

Dan Bárta s manželkou Alžbětou a synem Mikulášem Foto: Archiv D. Bárty

„Tak jsem si tak jako v rámci mentální hygieny představil, co bych tak jako, kromě muziky, aspoň trochu uměl, bavilo by mě to a mohl bych se tím případně uživit, kdyby to tak zůstalo... Abych se doma náhodou nezvencnul. No a vyšlo mi učitelství biologie,“ říká absolvent přírodovědecké fakulty a vášnivý „vážkolog“ Bárta, jenž se rozhodl spojit příjemné s užitečným a začal natáčet edukativní videa pro vzdělávací projekt České televize ČT edu.

„Doklaplo mi, že nejen zdravotníci, ale i učitelé mají teď hodně hlavu v pejru, že je můžu v rámci novýho a dobrýho projektu ČT edu tak jako dobrovolnicky podpořit, a navíc navázat na dokumenty o ochraně přírody, který jsme nedávno točili,“ uvedl zpěvák. Tematicky se věnoval mj. významu včel medonosných nebo v rámci Dne Země natáčel o bobřích hrázích a jejich důležitosti pro ekosystém.

K ochraně přírody a zájmu o ni Bárta vede i své děti. Ze vztahu se spisovatelkou Kateřinou Procházkovou má dceru Elišku, a s manželkou Alžbětou Bártovou syna Mikuláše, jemuž budou letos v srpnu tři roky. ■