Krásná lyžařka Lindsey Vonn vytáhla ze skříně sexy plavky, ze kterých jí bokem lezla prsa

Lindsey Vonn Profimedia.cz

I během karantény si lyžařka dopřává tvrdý trénink, a to i společně se svým snoubencem P.K. Subbanem. Není tak překvapením, že se nyní mnohem častěji na svém instagramovém profilu ukazuje v bikinách namísto zimní bundy.

Na snímku, který přidala na svůj účet, si Lindsey hoví u bazénu se svými pejsky v pěkně vykrojených plavkách. To že jsou vcelku, neznamená, že nejsou pořádně odvážné. Blondýnce ze stran vylézají její vnady.

Její ploché bříško a pevné svaly ovšem stojí hodně dřiny. Vonn se nedávno svěřila časopisu Women’s Health o tom, jak se stravuje. Jídlo si nechává připravovat, ale kdyby to bylo na ní, asi by si postavu dlouho neudržela: „Pokud by to bylo jen na mě, tak bych jedla stále makarony se sýrem, těstoviny a cereálie. Potřebuji, abych měla vše už připravené, jinak bych rychle sešla z cesty.“

I když se téměř striktně drží stravovacího plánu, nezapomíná občas ani na sklenku vína anebo na oblíbenou zmrzlinu. Ale to jen výjimečně. ■