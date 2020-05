Každý měsíc kilo navíc! Takhle to v 6. měsíci těhotenství sluší Veronice Arichtevě

Veronika Arichteva zatím těhotenství snáší výborně. Super.cz

Veronika Arichteva (34) je v 6. měsíci těhotenství a už je na mateřské. Za sebou má poslední natáčecí den v seriálu Slunečná, se kterým se na dlouhou dobu rozloučila. "Už je to hodně vidět, ve Slunečné se to maskuje, mám volné oblečení, kostymérky mě oblékají tak, aby to vypadalo, že jsem spíš nažraná," řekla Super.cz Veronika na svém posledním natáčecím dni.

Cítí se dobře. "Roste mi břicho, prdel a prsa. Jinak ani pocit, že jsem těhotná, nemám. Nevolnosti jsem neměla vůbec od začátku. Nemám ani speciální chutě, kromě jablek," prozrazuje. "Nahoře mám šest kilo," usmívá se.

Pohlaví už s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, znají. "Zatím to neříkáme, ještě rodina celá neví, co to bude. Chceme to říct osobně a ne po telefonu," vysvětluje. "Jméno budu vybírat já, Bisi vybral příjmení. Bude balkánské, zahraniční. Uvidíme ještě," dodala. ■