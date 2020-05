Od udílení prvních Oscarů uplynulo 91 let: Lístky na předávání tehdy vyšly na stovku. Co dalšího bylo úplně jinak?

Janet Gaynor a Frank Borzage byli oceněni za film V sedmém nebi. Profimedia.cz

Dnes je to 91 let od rozdání prvních Oscarů. Ceny Akademie dnes patří k nejprestižnějším oceněním, jakými se mohou herci, herečky a filmoví tvůrci chlubit. Ovšem od prvního udílení se mnohé změnilo.

Úplně jiná doba

Psal se 16. květen 1929 a hotel Roosevelt v Hollywoodu hostil okolo 250 lidí z filmového průmyslu. A to navzdory faktu, že lístky na Oscary stály tehdy „pouhých“ pět dolarů (cca 128 korun). Jen pro srovnání, v dnešní době se ceremonií účastní zhruba na 3 400 pozvaných.

Samotné předávání zlatých sošek pak trvalo pouhých 15 minut, na rozdíl od dnešní doby, kdy běžně přesáhne i 3,5 hodiny. Důvod byl prostý, vítězové byli oznámeni dopředu, a tak si pouze převzali své ceny. Tehdy existovalo také jenom 13 kategorií místo dnešních 24. Poprvé a naposledy byly tehdy také oceňovány snímky z dvou předchozích let. A dokonce bylo možné, aby se v jedné kategorii objevilo to samé jméno hned několikrát, což se některým velmi vyplatilo.

Ročník němých filmů

Mluvené slovo ve filmu bylo tehdy na počátku svého vzniku, a tak byly toho roku oceňovány filmy němé. Hlavní cenu za nejlepší snímek si tak odneslo válečné drama Křídla (1927). To byl také poslední němý film, který byl v této kategorii oceněn. Zároveň se jednalo o nejdražší snímek té doby s rozpočtem 2 milióny dolarů.

Zrodila se hvězda

Vskutku nezapomenutelný večer to ale byl hlavně pro herečku Janet Gaynor. Ta posbírala hned tři sošky v kategorii nejlepší herečka, a to za filmy V sedmém nebi (1927), Street Angel (1928) a Východ slunce (1927). Je jedinou herečkou, které se to podařilo, neboť Akademie již nepovoluje hercům více nominací v jedné kategorii. Gaynor si také v roce 1937 zahrála hlavní roli v prvním filmu Zrodila se hvězda, romantickém dramatu, v jehož poslední adaptaci z roku 2018 zazářila Lady Gaga.

Legendy němého filmu

Nejlepším hercem byl zvolen Emil Jannings, kterému se rovněž poštěstilo získat hned dvě ceny v jedné kategorii. Oceněn byl za role ve filmech The Way of All Flesh (1927) a Poslední komando (1928). Dodnes je jediným německým hercem, který získal Oscara, a posledním hercem, který dostal víc cen v jedné kategorii.

Cenu nejlepší režisér v kategorii drama si vysloužil Frank Borzage za film V sedmém nebi, v kategorii komedie pak Lewis Milestone za Two Arabian Knights (1927). Charliemu Chaplinovi byla udělena Čestná cena za výkon ve filmu Cirkus (1928).

Večerem provázel Douglas Fairbanks, legenda němých filmů, jenž proslul jako Zorro mstitel nebo Robin Hood. Fairbanks byl také jedním ze zakladatelů Akademie filmového umění a věd. ■