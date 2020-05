Koncerty z balkonu či obýváku nepořádala. Křížková ale v karanténě přilnula k lehkému hazardu

Křížková v karanténě hlavně uklízela. Foto: archiv H. Křížkové

„Tato zmatená doba poznamenala všechny. Nikdo na začátku netušil a vlastně ani teď netušíme, jak ještě dlouho. Jak ještě dlouho nebudu koncertovat, hrát divadlo, jak dlouho se neuvidím se svými diváky a fanoušky, nevím. Je to pro mě velmi smutné období, ale zase všechno zlé je k něčemu dobré. Mám byt tak protříděný, uklizený, vyčištěný jako nikdy,“ rozpovídala se v rozhovoru pro Super.cz Hanka. „Vyřadila jsem ze skříní, ale i z mysli věci nepotřebné a zbytečné, život se tak trochu zklidnil a zpomalil. Protřídila jsem cédéčka, dévédéčka, knihy, noty, a přímo jsem žasla, kolik nepotřebných věcí jsem doma měla,“ snažila se najít pozitivní stránku ve složité situaci Křížková, o které se ví, že má velký smysl pro humor a ráda se usmívá.

Zpěvačka a herečka Hanka Křížková ale nehází flintu do žita a pokouší se najít náhradní program. Někteří její kolegové se jali pořádat živé online přenášené koncerty z obýváku, kuchyně nebo z balkonu. To však jedna z nejobsazovanějších muzikálových hereček a zpěvaček zavrhla.

„Ne, nic takového jsem nepořádala. Nechám si to pro publikum do divadla, kulturního domu, zkrátka na skutečně živé publikum. Jen hned ze začátku pandemie jsem namluvila pro televizi a nějaké organizace povzbuzující věty,“ říká Křížková a s nadšením v hlase dodává: „Ale z čeho mám radost, že jsem zdokonalila v „hazardních hrách“. Tedy, aby bylo jasno – v Člověče, nezlob se, v kostkách a Scrabble, které hrajeme s přáteli, děláme takové turnaje a musím neskromně přiznat, že jsem v tom dobrá.“

Celá řada známých tváří se pustila do šití roušek. To ale umělkyni minulo. „Roušky jsem nešila, musím se přiznat, že to ani neumím, ale moje kamarádka a trojnásobná mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková mi ji ušila a darovala. Na veřejnosti ji poctivě nosím, ale přiznám se, že budu ráda, asi jako všichni, až ji budu moct sundat a volně dýchat. Doufám, že to bude co nejdříve.“ ■