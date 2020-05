Našla cestu, jak být šťastná i v těžkých chvílích: Tohle všechno krásná herečka v karanténě změnila

Vlastina si musela zvyknout na jiný rodinný režim. Michaela Feuereislová

Půvabná herečka ze dne na den zůstala bez pracovních závazků její tři děti také zůstaly doma. „Nejdřív to byl šok. Musím se přiznat, že to bylo ze začátku náročné se s těmi dvěma staršími učit. Nakonec jsme si ale zvykli," říká.

Hereččin prostřední syn Kryštof (9) se jako žák prvního stupně bude vracet do školní lavice, starší syn Adam (13), který navštěvuje druhý stupeň, půjde do školy až v září. A nejmladší tříletý syn Matyáš je ještě doma.

Svátková otevřeně přiznává, že jí chvíli trvalo, než chod rodiny vyladila a našla vlastní vnitřní klid. „Nakonec jsem si našla svoji cestu, jak být šťastná i v těchto těžkých chvílích,“ říká hvězda filmu Gangster Ka, která je přesvědčená o tom, že je důležité si najít to, co člověka baví. Ona například propadla cvičení. „Do té doby jsem se vymlouvala, že nemám čas, že jsem unavená, že to nestíhám. V karanténě jsem ale začala cvičit a dostala jsem se do stejného režimu jako před dětmi,“ říká Vlastina Svátková, která se realizuje i v jiných oblastech. „Začala jsem psát další knihu. Věnovat se věcem, které mi dělají radost.“ ■