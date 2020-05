Krásná Dakota Johnson promluvila o depresích a úzkostných záchvatech, kterými trpí od 15 let

Dakota Johnson Profimedia.cz

„Depresemi trpím od mládí - zhruba od 15, 14. Tehdy jsem si s pomocí odborníků uvědomila, že mě to může pohltit,“ svěřila se dcera Melanie Griffith (62) a Dona Johnsona (70). Ale našla jsem v tom i krásu, protože mohu cítit svět. Mám spoustu problémů, ale nedoléhají na mě. A nedělám z nich problémy někoho jiného.“

Dakota dále přiznala, že podstupuje terapie a stojí ji velké úsilí ukočírovat své myšlenky a emoce. O panických záchvatech promluvila i v rozhovoru pro magazín AnOther v roce 2015. „Někdy panikařím do takové míry, že vůbec nevím, co dělám. Záchvaty mám pořád, ale s konkurzy na role je to dost komplikované,“ nechala se tehdy slyšet.

A k jejím stavům nepřispěla ani světová pandemie koronaviru. „Pořád přemýšlím nad tím, co se děje ve světě. V noci se kvůli tomu budím a jsem vzhůru celé noci. Můj mozek z toho blázní,“ uvedla v únoru.

Herečka, která je od roku 2017 ve vztahu s frontmanem Coldplay Chrisem Martinem, tento měsíc uvedla filmovou novinku Kalifornský sen. V loňském roce navíc založila vlastní produkční společnost TeaTime Pictures, která jí dodala v tvorbě trochu více svobody.

„Dlouho to bylo tak, že když jsem točila film, neměla jsem do něj co mluvit. Něco jsem chtěla, ale ve finále to vypadalo úplně jinak. Jako umělec si pak říkáte: ‚Co to sakra?‘ Rozhodně chci, aby mé nápady byly respektovány. Chci být součástí procesu. A také mám velice vytříbený vkus,“ odůvodnila vznik společnosti. ■