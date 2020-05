Muzikálová kráska vyrazila s manželem hokejistou na brusle: Jak zvládají děti, mezi kterými je roční rozdíl?

Po náročném stěhování z Ameriky si konečně užívají rodinnou pohodu. Video: Herminapress

Na čerstvý vzduch s sebou vzali i své roztomilé ratolesti Emilku (2) a Marečka (1), mezi kterými je jen nepatrný věkový rozdíl. Krásná brunetka přiznává, že je to občas s tak malými dětmi náročné.

„On je to záhul pro nás oba. Emilka byla plánovaná a Mareček přišel brzy po ní tak nějak sám. Do toho jsme se stěhovali z Ameriky do Čech, řešili bydlení a až teprve nyní, po roce, mám pocit, že jsme se usadili. Jsme dobrý tým, není to všechno úplně na mně. Já nejvíc vařím a Michal zase hlídá děti, když potřebuji jít do divadla na zkoušku. To jsme docela vychytali,“ pyšní se spokojenou rodinkou muzikálová herečka a zpěvačka.

Karanténu a více času pro rodinný život si pochvaluje i její manžel. „Já jsem díky koronavirové karanténě zjistil, jaký jsem kutil a jak mě to baví. Nejvíc jsem pyšný na úpravy zahrady a také jsem položil dlažbu na terase. Dělal jsem plno věcí, o kterých jsem nečekal, že bych uměl. Ale už se těším na hokej,“ přiznává Michal. ■