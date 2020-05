Lynčovaná Pavlína z MasterChefa poprvé od šikany promluvila. Tohle jsou její slova

Hodně lidí jí vyčítá vulgaritu nebo to, že je ufňukaná a vše si vybrečí. Co na to Pavlína říká? "Nic mi nenastavilo větší zrcadlo v životě než televize. Nějakou dobu natáčíte a je nakonec neuvěřitelné se vidět v té televizi, jak to působí a jak působíte, když jste pod obrovským stresem, který v té soutěži je," řekla Pavlína webu Nova Plus.

Pavlína Lubojatzky v soutěži o nejlepší bagetu v pořadu MasterChef

"Teď, když je tlustá čára mezi Pavlínou z MasterChefa a Pájou, která to sleduje doma z gauče a říká ,pane bože, už neříkej žádné sprosté slovo’. Vždyť je to strašný. Jedna věc je důležitá, a to je to, že já jsem nikdy nebyla zlá na lidi v soutěži ani jinde. Já maximálně nadávám na sebe, na to, co jsem pokazila nebo na situaci. Jsem sama sobě vlastně hejtrem," vysvětluje Pavlína.

"Pochopila jsem, že nebudu asi úplně stavěná na kameru, ale s tím už se nedá nic udělat," krčí rameny. "Já musím říct, že před MasterChefem jsem, jak byl rok dlouhý, nebrečela. Neměla jsem nějak důvod. Najednou v téhle soutěži je to taková veliká emocionální horská dráha, že jsem se tomu neubránila. Já stoprocentně důvěřuji porotě, která hodnotila opravdu stoprocentně spravedlivě. A rozhodovala vždy chuť, i když to někdy může vypadat jinak nebo to můžeme jinak chápat. Pokud někdo o mých kuchařských kvalitách pochybuje, tak bych byla ráda, kdyby šel ochutnat třeba moji bagetu nebo si uvařil něco podle mého blogu. A já věřím, že jim zachutná a změní třeba názor," dodala amatérská kuchařka. ■