Alice Bendová si zahraje v seriálu: Semetriku a potvoru si herečka vyprosila

Alice Bendová hraje ve Slunečné lékařku. Video: archiv FTV Prima

„Zatím hraju převážně v hospodě a hned v prvních záběrech se starám o zraněného Marka Lamboru (24). Musím říct, že krev mi vůbec nevadí. Na otevřenou zlomeninu bych asi koukala stěží, ale nevadí mi to,“ prozrazuje charakter své role herečka a tajemně dodává, že není všechno, jak se na první pohled zdá.

„Na první dobrou se vám bude zdát, že je Radka milá a hodná, bohužel. Budu ráda, když bude trošku bezcharakterní, tak jsem později poprosila scenáristy, aby se ten její charakter malinko pokazil,“ přiznává s úsměvem Alice, kterou baví hrát potvory.

„Když jsem teď četla scénář, tak už malinko vystrkuje drápky a je vidět, že chudák manžel, kterého mi hraje Ondřej Kavan, bude dost podpantoflák a ona je ta semetrika, která ho drží hodně zkrátka. Jsem ráda, že jsme to tam takhle vyprofilovali,“ libovala si herečka.

Natáčení si Alice užívala. „Těšila jsem se na všechny. Na Evu Decastelo (41), Lucku Benešovou (45), Evu Burešovou (26), Evu Holubovou (61). S tou jsme kdysi byly v pořadu Hádej, kdo jsem. Bylo to super, tak se těším, až se spolu potkáme před kamerou.“

Ač herečka začíná víc točit paradoxně v okamžiku pandemie a zvýšených hygienických opatření, nebojí se. „Ten život musí jít dál, musíme se začlenit. Nemám obavy, beru to tak, jak to je. Člověk se z toho nemůže úplně podělat. Musím ale přiznat, že mě ty dva měsíce volna bavily. Nic jsem nemusela dělat na čas, nikdo mě nehonil kvůli termínům. Bylo to super,“ prozradila.

Samozřejmě je ale ráda, že se zase vrací na plac. Natáčecích dnů nemá tolik, což jí vyhovuje. „Jeden až dva dny v týdnu, to je pro mě značka ideál,“ uzavřela s úsměvem herečka. ■