Petr Janda už tři měsíce nestál před publikem: Jak to zvládá doma a kdo se učí s malými dcerami?

Petr Janda poslal vzkaz.

„Už jsem nehrál skoro 3 měsíce, a to je něco, co mi dost chybí. Ten potlesk, to vzrušení, když jdete na jeviště, jestli je tam dost lidí, nebo málo. Jestli budou spokojení, budou tleskat, dupat, křičet, jestli s námi budou zpívat, nebo se na nás vykašlou a utopí nás v tom, ty otázky jsou vlastně stále stejné,“ svěřil se Petr Janda s tím, že se mu po publiku stýská.

„Teď je taková blbá doba. Nepamatuji si nic podobného. Snad trochu z dětství uhelné prázdniny, kdy se asi týden nedalo nic dělat, ale mohlo se ven a nemusely se nosit roušky,“ dodal hudebník, který je opatrný a stále se davům vyhýbá. „Jsme doma s rodinkou, děti chodí do školy online, koukají na obrazovky a komunikují s paní učitelkou,“ prozradil hudebník s tím, že tak hladce to ale neprobíhá.

„Samozřejmě, když tam vlítnu, tak zahodí telefony, protože místo vyučování si dělají něco jiného, co je baví. Třeba hrají hry a mě to hrozně rozčiluje, ale já bych to asi dělal taky, tak je občas přistihnu a telefon jim zabavím,“ řekl s úsměvem zpěvák, který dcerám stejně jako jeho žena pomáhá s učivem. Je také rád, že se nyní může těšit na koncert, který ho, byť pro úzké publikum, čeká. V rámci projektu Koncerty pro 100 vystoupí 3. června v Divadle Broadway, a to je pro 100 diváků. Jeho fanoušci se vedle toho můžou těšit na nové album.

„Jsem v pracovně velmi často, hraji na kytaru, to mě baví strašně, skládám nové písničky, už jich mám ažaž, takže za měsíc začneme točit novou desku, další LP a budeme se těšit, že snad v srpnu nebo v červenci bychom zahráli,“ dodal Petr Janda. ■