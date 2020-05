Herci Rupert Grint a Georgina Groome přivítali na svět první dítě. Profimedia.cz

Představitel kouzelníka Rona Weasleyho ze ságy o Harrym Potterovi Rupert Grint (31) se stal otcem, s přítelkyní Georgiou Groome (28) mají dceru. Zpráva přišla jen měsíc poté, co pár oznámil, že po devíti letech vztahu čeká první dítě.

Novinku o narození dítěte potvrdil britskému deníku The Mirror hercův mluvčí. „Rupert Grint a Georgia Groome s radostí potvrzují, že se jim narodila holčička,“ uvedl a jménem novopečených rodičů požádal o respektování soukromí rodiny „v této vzácné době“. Jméno dcery nezveřejnili.

Jak Grint, tak Groome se věnují herecké profesi. Zatímco Grinta nejvíce proslavila již zmíněná sága o čarodějnickém učni, v níž si zahrál jednu z hlavních rolí, jeho přítelkyni mohou diváci znát ze sitkomu Up the Women nebo z filmu On je fakt boží! ■