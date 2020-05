Lynčovaná Pavlína z MasterChefa ukázala fotku z mládí: Nadváha je pryč! Takhle neuvěřitelně se za poslední roky změnila

Pavlína Lubojatzky Foto: archiv. P. Lubojatzky

"Text k této fotce napíšu naprosto tak, jak jej cítím. Dávno jsem totiž sama sebe přijala se všemi nedostatky, zamakala na sobě a nevymlouvala se," napsala k fotce Pavlína.

A zapracovala na sobě opravdu pořádně. Je to úplně jiná Pavlína než ta před lety. "Nechodím si sem honit lajky, ale dělat radost našimi recepty a třeba motivovat k tomu, že začít můžeš zrovna dnes. A je jedno, jestli začneš makat na vyšším vzdělání, novém projektu v práci, jestli se konečně naučíš nebát se řídit auto v Praze a nebo jestli půjdeš do sebe a začneš makat na sobě. Na stravě, na postavě. Nejsem žádná superžena, jsem normální jako každá jiná, dělám hodně chyb, ale vždycky se z nich poučím," vysvětluje.

"Nejdříve jsem vystudovala vysokou, protože to byl prostě můj cíl. Pak jsem zamakala na postavě. V MasterChefovi na své vášni k vaření a v době vysílání MasterChefa teď zase pracuju na svém já. Umět si nebrat k tělu názory lidí, co mě chtějí jen potopit, pošlapat, poplivat, pošpinit, co mi do zpráv píšou, abych brzo zemřela, nakazila se Covid-19 a že mě nenávidí celá Česká republika," napsala ve svém dlouhém textu, vědoma si toho, že není příliš oblíbená.

"Říct si dost, orientovat se na svůj cíl a všechny ty překážky, co ti bude vždycky okolí házet pod nohy, s elegancí přeskočit a ještě se u toho usmívat, protože smích je mi blízký. Celý svůj život ctím pravidlo být dobrým člověkem. Ráda projevuju emoce a nedusím je v sobě. Říkám věci narovinu a to se hodně lidem nelíbí. Jsem taková, jaká jsem. Ve všem. Ve své hlavě, ve svém těle, ve svém životě. Jsem v nitru čistá, proto jsem si sebou jistá a nenechám se formovat společenskou negativitou!" dodala amatérská kuchařka. ■