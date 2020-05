Klip z půdy jejich vily: Další Romano Hip Hop ale od Radka Bangy nečekejte

Radek Banga - Plán

První singl s názvem Plán má motto: Chceš-li boha pobavit, řekni mu svůj plán. „Myslím, že takový život je. Máme nějakou představu o tom, co se bude v blízké budoucnosti dít, ale nikdy nevíme, čím nás život překvapí. Právě proto jsem to zvolil jako hlavní motto refrénu," vysvětluje zpěvák.

Píseň tak vystihuje i aktuální situaci. I Radek musel letos změnit plány. Původní vydání nového alba jeho hudebního seskupení Gipsy.cz se muselo kvůli koronaviru odložit na příští rok, stejně jako chystané turné.

Aktuální krize ale byla pro Radka inspirací k tomu, aby se ponořil do sólové tvorby. „Vždy záleží, jak člověk na danou situaci nahlíží. Můžeme to brát jako překážku, že nám něco plány zkazilo, nebo to naopak vzít jako příležitost. Možná teprve časem pochopíme, že to pro nás jednoduše bylo v danou chvíli prostě to nejlepší, co se mohlo stát," říká.

Videoklip vypráví příběh rodiny, která v 50. letech kvůli nástupu komunistů k moci emigrovala do USA. Radkův vlastní dům, ve kterém se videoklip natáčel, byl režimem znárodněn a vrácen rodině, která jej postavila, až po sametové revoluci.

„Vše v klipu se odehrává ve vile, kterou jsme před šesti lety koupili. Půdní prostory zůstaly v původním stavu a veškeré rekvizity jsou dobové, což dává obrazu neuvěřitelnou atmosféru,“ říká zpěvák. Podobný osud čekal mnoho takových domů, a přesně to inspirovalo Radka k natočení videoklipu. Píseň je věnovaná všem lidem dobré vůle, kterým zlé okolnosti narušily plány a jejichž příběhy nám dávají sílu se i po pádu zvednout a jít dál.

Na podzim vyjde nejen nové album, ale také kniha o Radkově životním příběhu s názvem (Ne)pošli to dál. Tou navazuje na preventivní programy, které dělá po školách již devátým rokem. Kniha bude nejen pro děti, ale i dospělé. ■