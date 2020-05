Karanténa přátelství nepřetrhla: Tihle dva zpěváci spolu dokonce nahráli duet, v klipu bude i předání růže

Marian Vojtko připravuje klip s Vaškem Noidem Bártou. Super.cz

"V Karlíně jsou tyhle přenosy každý pátek a sobotu a mě už dokonce oslovili třikrát, takže jsme si tam zopakovali všechny muzikály, v nichž jsem tam hrál. Nakonec jsme měli právě s Noidem společné vystoupení, kde jsme my, dva šaškové, měli největší ohlasy. Je to super možnost, jak vypadnout z domu a stát na těch prknech, co znamenají svět. Divadlo už mi strašně moc chybí," řekl nám Marian.

"Pokud jde o tu naši společnou písničku, Noid ji sliboval už asi dva roky. Společný nápad byl, že bychom udělali duet pro naše fanynky. Jasně že je i trochu milostný, protože mu v klipu k písničce dávám růži. Jak to s ní ale doopravdy bude, na to si musíte počkat. Duet se jmenuje Křídla, je o přátelství, našem trochu ulítlém kamarádství, takže se máte určitě na co těšit," slibuje. Klip bude mít premiéru tuto neděli.

Noid přivedl Mariana i ke zdravé životosprávě a sportu. V tom si dal ale během karantény Vojtko pauzu. "Noiďák posiluje furt, má doma i posilovnu. Já si sice činky taky pořídil, ale mám, bohužel, i velmi dobrého zásobovatele vína, které každý večer degustuji, a všichni víme, že ve víně je dost cukru, takže mám pět kilo nahoře. Noid nepije, tak to má lehčí. Ale až to všechno skončí, zase do posilovny naběhnu a pak to bude jako souboj Titánů," smál se Vojtko. ■