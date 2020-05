Z Adele je úplně nový člověk: Fotka, kterou děkovala za narozeninová přání, fanoušky nenechala v klidu

Adele Profimedia.cz

Adele 5. května oslavila dvaatřicáté narozeniny a followeři britskou hudební ikonu zahrnuli blahopřáními a také lichotkami, jak skvěle vypadá.

„Díky za vaši lásku. Doufám, že jste v této šílené době všichni v pořádku,“ odpověděla zpěvačka a rovnou vzkázala velké díky také zdravotníkům a všem, kteří v současné době nasazují své životy za druhé. „Jste skutečně naši andělé,“ napsala.

Tématem, které se opakuje v komentářích u každého zpěvaččina postu, je nová muzika. Tu fanoušci poptávají už delší dobu a není se co divit: zatím poslední album - 25 - Adele vydala už před pěti roky. Letos by se měli konečně dočkat, čtvrtá deska by měla vyjít na podzim. ■