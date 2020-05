Tahle návrhářka míry ani výšku neřeší: Jedna modelka má 160 cm, druhá přes 180

Alena Wilson si pro svoji kolekci vybrala výškově velmi rozdílné modelky. Super.cz

Hned jak to bylo možné, pustila se zase do práce. Módní návrhářka Alena Wilson nemohla tentokrát vybírat tak atraktivní prostředí jako loni, kdy svoji kolekci fotila na letišti u Pardubic, tak vzala zavděk "obyčejným" ateliérem. Zopakovala ovšem loňskou modelku.

"Butik jsem neotevřela hned, jak to bylo povolené, musím to jako matka dvou malých dětí ještě zorganizovat. Ovšem už se těším. Rozhodla jsem se ale nafotit novou kolekci, aby klientky věděly, do čeho jdou. Je to takový mix, protože koronavirus mi udělal trochu čáru přes rozpočet, a to nejen obrazně, tak to dáváme více dohromady," vysvětlila.

A proč fotila opět s moderátorkou Jolanou Voldánovou (51)? "Osvědčila se mi, je velice krásná a fotogenická, navíc je neskutečně milý člověk a s takovými moc ráda pracuju. Proto jsme se domluvily na spolupráci znovu a jsem nadšená už po prvních fotkách," doplnila.

Aby dostála svému pravidlu, že obléká ženy všech postav, přibrala ještě speciální pedagožku Markétu Jiránkovou, která pro ni fotila před čtyřmi lety spolu s herci Richardem Genzerem (53), Filipem Čápem a Michalem Novotným a je o 20 centimetrů vyšší než Jolana. "Historie se pořád opakuje. Využíváme její krásné sošné výšky. To jsou ty moje reálné ženy," smála se Alena.

A pak se smála ještě jednou, když jsme se jí zeptali na ofinu, kterou si sama ostříhala a na focení ji zase začesala. "Ano, ostříhala jsem si ji v rámci domácí nudy, ačkoli mě kamarádky zrazovaly, že je s tím moc práce. A je fakt, že se o ni strašně špatně stará. Příště možná dám na dobře míněné rady," krčila rameny. ■