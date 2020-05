Alžběta Kolečkářová slaví 28. narozeniny. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz a archiv A. Kolečkářové

Vztah, ve kterém se dokonce řešily zásnuby, skončil ještě téhož roku. Alžbětu, která v pondělí slaví 28. narozeniny, mají diváci možná stále zafixovanou jako baculku s pronikavým a silným hlasem, která si se svou image starosti nedělá.

Nyní, po devíti letech, se tomu může jen zasmát, život si pro ni připravil mnoho změn. Kromě toho, že je šťastnou maminkou skoro dvouletého syna Louise, změnila životosprávu a dostavily se kýžené výsledky v podobě nové vizáže. Zhubla spoustu kil a po porodu ještě zkrásněla. O jak velkou změnu jde se můžete přesvědčit v galerii.

Něco v jejím životě ale zůstalo při starém, a to láska k hudbě. Muzikou se živí stále, a přestože si dala s příchodem miminka menší pauzu, do práce se před rokem opět vrhla po hlavě. Jak nám nedávno Bětka prozradila, i v době koronaviru nezahálí a vydává svůj nový singl s videoklipem, který nese název Me Alone. ■