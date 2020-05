Herečka Penélope Cruz přiznala, jak je to s ní a divokými večírky: Co drogy a alkohol?

Penélope Cruz Profimedia.cz

Španělská herečka Penélope Cruz (46) se po dlouhé době nechala vyzpovídat a prozradila i to, jak je to s jejím nočním životem a zda ji baví filmovat s jejím manželem.

Šestačtyřicetiletá herečka přiznala, že po posledních Oscarech šokovala své kolegy, když se objevila na jedné party po udílení. „Já jsem se nikdy moc nezajímala o drogy a alkohol. Když jsem byla na party po Oscarech, bylo to ale skvělé. Viděla jsem se s mnoha přáteli a většina z nich mi říkala: Wow, nemůžu věřit, že jsou dvě hodiny ráno a ty tu stále jsi,“ uvedla Penélope v rozhovoru pro Red magazine: „Ale já tohle jednou za dva roky dělám.“

Cruz je vdaná za herce Javiera Bardema, se kterým má dvě děti, Lea (9) a Lunu (6). Oba neustále natáčí filmy, a to často i spolu.

„Samozřejmě že si nemůžeme vybírat role jen z logického důvodu, že pracovat spolu bude jednoduší. Popravdě to není něco, co bychom chtěli dělat často, abychom si ochránili to, co mezi sebou máme. Na jedné straně je to jednodušší, protože znáte toho druhého velice dobře, ale na druhé straně je fakt, že natáčet spolu každý rok je už maličko děsivé. I když to byly dobré zkušenosti, raději bych společně natáčela jen jednou za čas.“

Mezi náročným filmováním a starostí o rodinu si herečka sama sobě občas musí nařídit odpočinek. „Nejsem v tom moc dobrá, protože jsem od přírody velice pečující tvor. Musím si sama sobě občas připomenout, že bych si měla udělat chvilku pro sebe. Není to něco, co bych dělala přirozeně, spíš naopak, ale pracuji na tom.“ ■