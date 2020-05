Měsíc a půl po porodu má zpět postavu snů! Kristýna Schicková se ukázala ve spodním prádle

Kristýna Schicková Foto: archiv K. Schickové

Tak tohle byla rychlost! Měsíc a půl po porodu syna Eliota se Kristýna Schicková, modelka a sestra fotbalisty Patrika Schicka, ukázala ve spodním prádle. Těžko byste hádali, že tahle kráska nedávno přivedla na svět potomka. S přehledem by zase mohla fotit odhalené kampaně.

Kristýna v těhotenství přibrala jen sedm kilo a ta jsou všechna pryč. Bujné vnady samozřejmě zůstaly, modelka svého malého synka kojí.

Na sociální síti se strhla přímo lavina obdivu, jak rychle se dostala zpět do formy. "Vypadáš skvěle tak brzy po porodu," napsala jí kolegyně modelka Lucie Uxová. "No tak toto? Kdy že jsi to rodila?" přidala se blogerka Michaela Leitnerová. "Wow," obdivovala i Aneta Vignerová. ■