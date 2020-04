V 51 letech modelkou: Takhle to moderátorce Jolaně Voldánové seklo při módním focení

Jolana Voldánová fotila pro Alenu Wilson. Super.cz

"Myslím, že by Alenka našla desítky i stovky daleko hezčích, mladších a opravdu schopných modelek. Nicméně mě to samozřejmě těší, že se rozhodla právě pro mne. A když má teď její řemeslo zase konečně zelenou a potřebuje představit jarní a letní věci, ráda jsem to pro ni opět udělala," řekla nám Jolana.

Užila si i to, že si mohla šaty vyzkoušet, což se zatím v obchodech nesmí. "Nenakupuju přes internet a do obchodu nebudu chodit, dokud si nebude možné věci zkusit, takže si budu muset prozatím vystačit s tím, co v šatníku mám. A asi to nějak vyladit s rouškami, což mi tedy přijde trochu bizarní," svěřila.

To, že by měla třeba v roušce moderovat, si nedokáže představit. "Teď to mám na focení takhle sladěné, ale moderovat bych chtěla samozřejmě bez toho náhubku. Myslím si, že ta doba pomine a postupně a pomaličku se vrátíme k normálu," doufá. ■