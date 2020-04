Během pořadu Good Morning America se Will Reeve (27) připojil z domova a trošku nevychytal úhel záběru kamery. Ač měl košili i sako, tak si myslel, že z domova může klidně vysílat i bez kalhot. Jak moc se jen mýlil.

Během chvilky se po všech sociálních sítích začala šířit nejen fotografie, ale i krátký videosestřih, kde se na moment objeví jeho černé boxerky, které k horní části obleku zvolil.

Sám syn slavného herce poté sdílel fotku na svém Twitteru a napsal k tomu: „Dorazil jsem tím nejvtipnějším a nejvíc ponižujícím způsobem. Přísahám, že to jsou šortky.“

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr