Milan Peroutka má zdravotní obtíž, kterou nelze uhlídat: Přepadnout ho může během moderování nebo řízení auta

Milan Peroutka Herminapress

Ten své fanoušky na sociálních sítích vylekal videem, na kterém stojí před autem a celou ruku i část obličeje má od krve. Naštěstí nešlo o dopravní nehodu ani jiný úraz, ale o zdravotní problém, který zpěváka sice neohrožuje na životě, ale pravidelně mu jej komplikuje.

„Takovej ten pocit, když se ti v autě spustí krev z nosu,“ napsal Milan k videu a zeptal se fanoušků, kdo na „červenou z nosu“ trpí podobně jako on. Následně sdílel příběh jedné z fanynek, která si kvůli krácení z nosní sliznice také „užila“ své. „Řeším to celý život, stává se mi to i ve stresových situacích, třeba u státnic,“ píše Milanova obdivovatelka.

Pro tyto případy dal zpěvák fanouškům tip, který jemu samotnému pomáhá. „Jenom jsem vám chtěl říct, že se s tím dá jít na ORL. Už jsem to absolvoval v životě dvakrát. Nos vám uvnitř umrtví a zataví zlobivé cévky,“ uvedl Peroutka. ■