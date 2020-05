Ilustrační foto Profimedia.cz

Aplikace Tik Tok je v době karantény oblíbenou zábavou pro všechny generace. Mladí i starší natáčejí vtipná videa a snaží se plnit různé výzvy. Výjimkou není ani slečna z dalšího videa, jen její pozadí měla dotvářet holčička na houpačce, která si na nohy oblékla mikinu. A to byl ten kámen úrazu, který málem tanečnici zlomil vaz. To jsou ale nápady, co?