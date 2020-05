To bylo o fous! Jessica Simpson ukázala neuvěřitelnou figuru v bikinách těsně před tím, než ji málem zmrzačil syn

Jessica Simpson Profimedia.cz

Jessica Simpson (39) si užívá v karanténě čas strávený s rodinou. I když, jak se to vezme. S malými dětmi může být izolace občas při nejmenším náročná. Jessica je maminkou dcer Birdie (1) a Maxwell (7) a syna Aceho (6). Právě ten svou maminku při opalování málem zmrzačil.

Zpěvačka sdílela na Instagramu snímek, jak se sluní na lehátku v bazénu. V popisku popsala, že fotografii pořídili těsně před tím, než ji syn málem trefil do hlavy baseballovým míčkem. Na fotce je i vidět místo, těsně vedle její hlavy, kam míček dopadl.

„Snažila jsem se chytat bronz, když můj syn odpálil homerun z naší příjezdové cesty, a ten mě málem trefil do obličeje. Důkazem je to šplouchnutí. Asi nemusím říkat, že mě to zvedlo z lehátka,“ popsala synův obdivuhodný sportovní výkon.

Naštěstí však nikdo nepřišel k úrazu, i když se Jessica nejspíš při opalování trochu namočila. Dokonce se stihla zvěčnit v bikinách, a pohled na ni opravdu stojí za to. Jessica byla už půl roku po porodu Birdie o neuvěřitelných 45 kilo lehčí, ale vypadalo to, že hubne dál.

Na konci března sdílela snímek, na němž vypadala hubenější než kdy dřív, ale nyní je opravdu jako proutek. Zpěvačka je známá tím, že pokud přibere, zvládne si s kily navíc hravě a poměrně rychle poradit. Po třech dětech ale klobouk dolů, vypadá opravdu božsky. ■