Návrhář Osmany Laffita oplakává tatínka: Revolucionář, který bojoval s Fidelem Castrem, zemřel se symptomy Covid-19

"Týden kašlal, všechno ho bolelo a měl vysoké horečky. Nakonec ho můj bratr a jeho současná manželka odvezli do vojenské nemocnice, kde mu diagnostikovali zápal plic," vyprávěl Super.cz.

"Maminka mi to volala večer v deset. Ráno v šest už byl mrtvý. Dostal embolii, když se ho pokoušeli intubovat. Všechny symptomy odpovídaly Covidu-19, takže mohl patřit mezi první, kdo mu na Kubě podlehli. Ale testy mu nedělali, tak to jistě nevím," řekl nám Osmany, jehož nejvíc trápí, že se otcem nemohl rozloučit. "Na Kubě jsem byl naposledy loni v létě a to byl tatínek naprosto fit," upřesnil.

Neví ani, kdy bude moci vidět maminku, které už je třiaosmdesát. I ona je zatím zdravá, ovšem má o ni velký strach. "Voláme si, říkám jí, ať nikam nechodí, nosí roušku, používá desinfekci. Paradox je, že sám roušky i desinfekci vyrábím, ale jí to poslat nemůžu," posteskl si.

"Maminka u nás měla být v létě jako každý rok na tři měsíce, měli jsme 17. července oslavit její osmdesáté čtvrté narozeniny. Už jsem jí na tu dobu zaplatil i zdravotní pojištění. Ale nevím, jak to bude. Celá ta situace je katastrofa," uzavřel. ■