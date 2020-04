Nela Boudová šokovala s rouškou mezi nohama... Foto: instagram N. Boudové

Není divu, že Boudová na Instagramu vzbudila rozruch, což si herečka moc dobře uvědomovala. „Jo, je to přes čáru, vidím to. Ale je to mé punkové vyjádření občanské nespokojenosti, nejen s rouškami. Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím, čtěte si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jak stádo ovcí,“ napsala Boudová.

Zatímco někteří fanoušci byli hereččiným příspěvkem značně znechucení, kolegyně a kamarádky z branže ji vesměs chválily. „Borec na konec,“ smála se Mahulena Bočanová (53). „Taky s tebou souhlasím, ale fotit se takto nebudu,“ přidala se Heidi Janků (57).

„Neluš, já tě miluju, Ruda (manžel), mi o té fotce vyprávěl ráno, a toužil ji mít!“ vzkázala Boudové herečka Jana Bernášková (39). „Já bych řekla, že je to přes čárku, mám tě ráda, drž se,“ ozvala se s vtipnou narážkou na „čárku“ v rozkroku Leona Machálková (52).

„Mně to rozhodně přes čáru nepřijde! Přes čáru je to, co dělá vláda,“ souhlasila s Nelou operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Příspěvky od jiných lidí ale už tak lichotivé nebyly. „Zavřeli divadla, tak možná podle fotky by se rád někdo prosadil v pornu. Roztahovat nohy v padesáti letech,“ kroutil hlavou jeden z Neliných followerů. „Myslím, že měla pěkně naváto, byla pod obraz,“ znělo v dalším komentáři. „Málem bych se po ránu pozvracel, bože,“ napsal další.

A co si myslíte vy? Souhlasíte s formou, jakou Nela Boudová vyjádřila svůj názor? Hlasujte v anketě pod článkem. ■