Veronika Arichteva s manželem Biserem Foto: archiv V. Arichtevy

O tom, že je Veronika těhotná, se spekulovalo už na začátku března na udílení cen Český lev. V té době byla již ve čtvrtém měsíci, ale protože před sebou měla ještě lékařské testy a nechtěla nic zakřiknout, o těhotenství mlčela.

Veronika Arichteva mlžila o těhotenství.

Super.cz

Na otázku ohledně těhotenství Super.cz řekla: "Užívám si, že mám prsa, jaká jsem nikdy neměla. Už se mi to nechce vyvracet. Už je to trapný. Prostě se mám dobře. Je to vidět nejen na prsou, ale taky na zadku, na rukou a na obličeji," řekla nám Arichteva, která ale jen letmo připustila, že miminku by se s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, nebránili. "Třeba za měsíc zjistím, že těhotná opravdu jsem," krčila rameny. ■