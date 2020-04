Jiří Štrébl Foto: TV Nova

„Byl to zvláštní pocit, protože tady většina věcí z důvodu karantény nefunguje tak, jak jsme zvyklí. Není tady catering, nejsou lidé v kancelářích. Je to úplně jiný pocit. Neviděli jsme se víc než měsíc, to je velice zvláštní,“ říká představitel Miloše Knoblocha, v seriálu pověstného trapnými básničkami.

Na zvláštnosti dodalo i natáčení v roušce, které jsou momentálně nezbytným doplňkem nás všech. Štrébl si v ní zvykl hrát poměrně rychle. „První obraz byl pro mě těžký na rozjezd, ale pak jsme se dostali do rytmu,“ popsal.

Nečekané volno, které přišlo ze dne na den, herec vyplňuje aktivitami, na něž mu obvykle kvůli práci nezbývá času. „Četl jsem si, začal jsem cvičit, což se mi nedařilo normálně dělat. Teď se mi to částečně daří, z toho mám radost, třeba zhubnu,“ hledá na současné situaci pozitiva.

Natáčení „klasické“ Ulice pozastavila pandemie koronaviru. V souvislosti s tím Nova od 17. dubna poprvé v patnáctileté historii seriálu přerušila také jeho denní vysílání. ■