Markéta Konvičková čeká miminko. Otěhotnět se jí podařilo i přes operaci nádoru na vaječníku

Zpěvačka je štěstím bez sebe. Foto: Instagram M. Konvičkové

„Ráda bych se s vámi podělila o tu nejradostnější zprávu mého života!!! ČEKÁME MIMINKO. Tento rok prožívám nejkrásnější období... Mám milujícího snoubence, stavíme dům a do toho mě čeká nejhezčí role v životě ženy... Být máma...,“ píše krásná blondýnka pod fotku na sociálních sítích, kde jí snoubenec René hladí bříško a zpěvačka v ruce drží snímek z ultrazvuku.

Tento rok je pro Markétu ve znamení většinou pozitivních momentů. Po zásnubách se pochlubila tím, že se svým budoucím manželem staví vysněné hnízdečko lásky, nyní se připravují na prvního potomka. Po událostech z minulého roku, kdy musela podstoupit operaci nádoru na vaječníku, se z podobných životních okamžiků raduje dvakrát tolik.

„Pod srdíčkem nosím už nějaký čas ten největší dar. Po tom, co jsem si prožila v minulém roce, si toho nesmírně vážím a přijímám to štěstí s otevřenou náručí. PS: Už se strašně těším až ti budu zpívat na dobrou noc a tvůj táta tě vezme do oblak,“ píše šťastná nastávající maminka.

Snad jediné negativum posledních dní zažila Markéta, když se musela rozloučit s pejskem, s nímž vyrůstala, v 17 letech odešel do zvířecího nebe. ■