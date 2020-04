Bez make-upu i plavek? Krásná Iva Kubelková vystavila své tělo slunečním paprskům

Iva čerpá vitamín D. Foto: Instagram I. Kubelkové

Během koronavirové pandemie je Iva Kubelková (42) jistě vděčná za to, že bydlí v domku se zahradou. Právě zde v těchto dnech tráví se svou rodinou spoustu času.

Sympatická moderátorka využila krásného slunečného počasí k tomu, aby načerpala energii, doplnila vitamín D a doladila zlatavý tón pleti po zimě. „Karanténa, den už ani nevím kolikátý,“ komentovala Iva snímek uveřejněný na sociální síti Instagram. Do hashtagu připsala, že poslouchá hudbu, užívá si soukromí na zahradě a nemá na sobě make-up.

Nemálo mužů by dalo všechno za to, aby mohli být jejími sousedy s průhledem do její zahrady. ■