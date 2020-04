5 hollywoodských párů, které spolu vycházejí skvěle i po rozvodu: Tito slavní jsou stále přáteli

I Jennifer Lopez a Marc Anthony spolu po rozvodu skvěle vycházejí. Profimedia.cz

Gwyneth Paltrow a Chris Martin

Gwyneth Paltrow (47) a Chris Martin se rozvedli v roce 2014, ale stále spolu skvěle vycházejí. Navzájem se podporují a často jsou fotografovaní společně. A to nejen s jejich dětmi Apple (15) a Mosesem (14), ale i se svými novými životními partnery. Gwyneth se předloni provdala za Brada Falchuka, zatímco Chris randí s Dakotou Johnson.

Jennifer Lopez a Marc Anthony

Jennifer Lopez (50) a Marc Anthony byli svoji deset let a mají dvojčata Emme a Maxe (12). Rozešli se v roce 2011 a rozvod dovršili o tři roky později, ale stále jsou si blízcí a občas spolupracují na muzice. Zpěvačka se dokonce nechala slyšet, že jsou jako nejlepší přátelé. Šušká se, že je Anthony i mezi pozvanými na zpěvaččinu chystanou svatbu s Alexem Rodriguezem.

Hilary Duff a Mike Comrie

Hilary Duff randila s hokejistou Mikem Comriem několik let, než se v roce 2010 vzali. O pět let později herečka požádala o rozvod, který dovršili následujícího léta. Společně vychovávají syna Lucu (8) a udržují dobré vztahy. Hilary, která se loni provdala za Matthewa Komu, s nímž má dceru Banks (1), pěje na svého bývalého chválu s tím, že si nemohla vybrat lepšího partnera pro výchovu syna.



Demi Moore a Bruce Willis

Legendární dvojice proslula tím, že má skvělý vztah i dvacet let po rozvodu. Demi Moore (57) a Bruce Willis (65) spolu mají tři dcery, Rumer (31), Scout (28) a Tallulah (26), a manželi byli 13 let. Demi nechyběla ani při hercově loňské obnově svatebních slibů s manželkou Emmou Heming, s níž má další dvě dcery, a Willis svou ex zase podpořil při vydání její knihy. Po vypuknutí pandemie koronaviru spolu dokonce trávili karanténu.



Anna Farris a Chris Pratt

Anna Farris a Chris Pratt (40) tvořili krásný pár, než se v roce 2018 rozvedli. Nadále společně vychovávají syna Jacka (7) a navzájem se podporují a respektují. Herec se nechal nejednou slyšet, že jsou s Annou stále přáteli. Farris byla také mezi prvními, kdo Prattovi gratuloval k zasnoubení s Katherine Schwarzenegger. S tou se herec oženil loni. ■