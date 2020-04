Britská hvězdička vystavila své tělo v bikinách a pochlubila se, že zhubla téměř 13 kilogramů

Chloe Ferry Profimedia.cz

Ve svém novém těle se cítí tak dobře, že své fanoušky na Instagramu denně těší fotkami v prádle nebo v plavkách. Za poslední rok se jí podařilo zhubnout téměř 13 kilogramů a vzhledem k tomu, že během karantény nepolevuje ve svém cvičebním plánu, dokonce už u sebe vidí i náznaky břišních svalů.

Chloe s váhou trochu zápasila a divoký životný styl plný alkoholu se na jejím těle dost podepisoval. Ovšem nyní si plastikami vylepšená blondýna dává pozor i na jídlo a hned je to vidět.

Na svém instagramovém profilu se svěřila třeba i s tím, že k večeři si dává jen tři vařená vejce a že pro ni dieta není žádná radost. „Osobně si nedělám starosti s cvičením, ale se zdravým stravováním, protože skutečně miluju jídlo. Zbožnuju chleba, máslo, brambory, hranolky, těstoviny, mohla bych je jíst každý den. Kdokoli jste na dietě a opravdu už to skoro vzdáváte, bohužel pro vás radu nemám, protože sama vím, jak je to těžké. Ale zkuste myslet na ráno poté, co jste celý den předtím jedli dobře. Budete se cítit lépe.“ ■