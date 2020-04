Sexy herečka (54) by se ráda zamilovala: To v blízké době nehrozí, možná až bude po všem, vyrazím na lov

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Elizabeth Hurley (54) se momentálně izoluje ve svém domě na venkově v Herefordshiru s dalšími osmi členy rodiny, včetně syna Damiana nebo maminky Angely. Herečka si postěžovala magazínu Hello!, že už by ráda potkala nějakou lásku, ale pandemie koronaviru jí trochu překazila plány.

„Tak ráda bych se zase bláznivě zamilovala, to ale v blízké době nehrozí, vzhledem k tomu, že se izoluji s příbuznými. Možná, až bude po všem, tak zase vyrazím na lov,“ nechala se slyšet.

Hurley (54) v minulosti randila například s hercem Hughem Grantem a byla provdaná za podnikatele Aruna Nayara. Momentálně se zaměřuje hlavně na své podnikání, vlastní značku plavek. Bikiny často předvádí i na sociálních sítích.

Co se týče karantény, v domě je včetně herečky momentálně devět lidí. „Jsem úplně paranoidní, že jim všem nezvládnu zajistit bezpečí. Nikoho kromě sebe nepouštím z domu. Já si občas odskočím do obchodu a mám na sobě roušku a rukavice. Hrozně se bojím, že přinesu virus do naší domácnosti,“ přiznala obavy. ■