Šafářová má čtyři měsíce po porodu 12 kilo dole! Bývalá tenisová hvězda je na své původní váze

Lucie Šafářová Foto: Instagram L. Šafářové

"Dá se říct, že v této chvíli jsem už na svojí váze. Musím říct, že jsem byla překvapená, jak to šlo rychle, a nebylo to rozhodně žádné trápení. Možná je to i tím, že jsem celý život vrcholově sportovala. Na druhou stranu, já jsem po porodu opravdu hodně aktivní," prozradila Šafářová.

S tréninkem začala na radu lékařů až po šestinedělí. "Šli jsme si s Tomášem třeba zahrát tenis, dělala jsem dřepy nebo posilovala břicho. Cvičila jsem zkrátka, jak to šlo, protože obzvlášť ze začátku nebylo kvůli starosti o malou příliš času," říká Lucie.

Nyní už jsou tréninky intenzivnější. Cvičí každý den, většinou dvoufázově. "Teď máme už i plán, podle kterého jedeme a cvičíme téměř každý den. Dopoledne míváme většinou fitko, to znamená, že posilujeme s vlastním tělem nebo různými pomůckami. Odpoledne se pak snažíme zařadit kardio. Někdy si jdeme zaběhat, jindy si vyjedeme třeba na brusle," řekla Blesku tenistka.

Řeší i stravu. "Já jsem byla celou kariéru zvyklá jíst zdravě a nic se u mě příliš nezměnilo ani v těhotenství nebo po porodu. Teď jsme se s Tomášem rozhodli držet i dietu, ale nejde o nic drastického. Omezili jsme sacharidy a trošku se je snažíme cyklovat. Není to ale rozhodně nic, při čem bych hladověla," dodala Šafářová. ■